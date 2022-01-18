"Adım Adım Tekirdağ" kültür turu düzenlenecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince sömestr tatilinde öğrencilere yönelik "Adım Adım Tekirdağ" kültür turu gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilki 29-30 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilecek kültür turunun, ilerleyen günlerde diğer ilçelerde de yapılması planlanıyor.

2010-2014 doğumlu öğrenciler ve velilerine yönelik, salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilecek tur kapsamında Zübeyde Hanım Parkı, Namık Kemal Evi, Atatürk Heykeli, Namık Kemal Heykeli, Süleymanpaşa Heykeli, Rüstempaşa Camii, Rüstem Paşa Bedesteni, Eski Bedesten, Etnografya Müzesi, Tarihi Beş Evler, Rakoczi Müzesi ve Macar Evi ziyaret edilecek.

Katılımcılara profesyonel rehber eşliğinde tarihi mekanlarla ilgili tanıtıcı bilgiler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, düzenleyecekleri etkinlikle öğrencilerin yaşadıkları kentin tarihi ve kültürel zenginliğiyle ilgili bilgi sahibi olmalarını amaçladıklarını belirterek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyor ve bu değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür turuna katılmak isteyenler www.tekirdag.bel.tr/adim_adim_tekirdag linkinde yer alan formu doldurarak başvurularını yapabilecek.