Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
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Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takip ettiği genç bir kızı ormana götürüp saldıran, daha sonra da genç kızın başına taşla vurup ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takip ettiği genç bir kızı ormana götürüp saldıran, daha sonra da genç kızın başına taşla vurup ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A. (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.'nin (20) saldırısına uğradı. Genç kızı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı. Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi. Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Arabasıyla olay yerine gelen baba Metin A., kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi. Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı gören baba, dehşeti yaşayan genç kızını sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, genç kızı bu hale getiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını didik didik inceleyen jandarma ekipleri, genç kızı A.M. isimli şahsın, adım adım takip ettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ve takibin ardından A.M. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.M. isimli şahıs, sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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