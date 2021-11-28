"Adım Adım Frigya e-Twinning Projesi" büyük ilgi gördü - Haberler
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"Adım Adım Frigya e-Twinning Projesi" büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Karacaahmet İlkokulu tarafından, e-Twinning kapsamında 'Adım Adım Frigya' isimli bir proje başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Karacaahmet İlkokulu tarafından, e-Twinning kapsamında 'Adım Adım Frigya' isimli bir proje başlatıldı.

İlçede eylül ayında başlatılan projeye, ilçede yer alan 9 farklı okul da katılım sağladı. Projede yer alan öğretmenler, projedeki etkinlikleri disiplinler arası bir yaklaşımla hazırladıklarını belirtti. Projede yazma, okuma, konuşma, dinleme, tasarım, müzik, resim, tarih, bilişim ve teknoloji becerilerinin gelişimine önem verildiği belirtildi.

Plan dahilinde 3 ay sürecek olan projede, 40 öğrenci ve 10 öğretmenin görev yaptığı da belirtildi. İhsaniye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Kuru, projenin ilçede yer alan Frigya bölgesinin tanıtımına katkı sağladığını, bu proje ile öğrencilerin tarih bilincinin geliştiğini ve akademik olarak disiplinler arası önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı. Kuru, yapılan çalışmalarla harika ürünlerin ortaya çıktığını da belirten Kuru, projede yer alan öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiğini dile getirdi. Büyük ilgi gören projenin, 2021 yılı Aralık ayı sonunda bitmesi planlıyor. - AFYONKARAHİSAR

Adım Adım Frigya e-Twinning Projesi büyük ilgi gördü

Adım Adım Frigya e-Twinning Projesi büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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