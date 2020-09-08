"Adım Adım Erzurum Projesi" pandemi sürecinde de devam ediyor
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"Adım Adım Erzurum Projesi" pandemi sürecinde de devam ediyor

Adım adım Erzurum projesi pandemi sürecine inat devam ediyor.

08.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:37

Adım adım Erzurum projesi pandemi sürecine inat devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilki Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen projede Erzurum Macera Offroad ekibi 4x4 off road araçları ile 15 bin kilometre yol yaparak Erzurum'u tanıtmış ve yaklaşık 220 otobüs yerli ve yabancı turist ağırlayarak hedef bir milyon turist yolunda katkıda bulunmuştu.

Bu yılda 4x4 offroad araçları ile Erzurum'u tanıtmaya çalışan off road ekibi Gaziantep, Adana, Mersin, Alanya ve Antalya'da tanıtımlarını yaparak Muğla, Aydın, İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara'da bitirmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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