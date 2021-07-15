Adım adım doğa keşfi
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Adım adım doğa keşfi

Adım adım doğa keşfi
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15 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİAdım adım doğa keşfiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi nedeniyle kısa süre sekteye uğrayan 'Adım adım doğa' projesi, doğa severleri turizm yürüyüşünde buluşturdu.

15 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Adım adım doğa keşfi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi nedeniyle kısa süre sekteye uğrayan 'Adım adım doğa' projesi, doğa severleri turizm yürüyüşünde buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Büyükşehir ile Adım Adım Doğa' projesi kapsamında Uludağ eteklerinin eşsiz güzellikleri doğa severler tarafından yeniden keşfedildi. Turizm yürüyüşüne katılan doğa severler Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü ve Kaplıkaya parkurunu tamamlayarak 14 kilometre mesafe kat ettiler. Doğa turizmini tanıtmak, canlandırmak ve doğayı korumaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik her ay farklı rotalar ve farklı güzergahlarda doğa severleri buluşturmaya devam edecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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