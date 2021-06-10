Adım adım çözülen çifte cinayet
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Adım adım çözülen çifte cinayet

Adım adım çözülen çifte cinayet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de şüpheli bir şekilde kaybolan M. T. ile eşi F. Ö. aranıyordu.

Kayseri'de şüpheli bir şekilde kaybolan M. T. ile eşi F. Ö. aranıyordu. İddiaya göre Çift, M. T.'nin arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Y. T.'nin, bağ evinin tandırında öldürülmüş olarak bulundu.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, günlerdir programında Kayseri'de şüpheli bir şekilde kaybolan M. T. ile eşi F. Ö.'yü arıyordu. İddiaya göre Çift, M. T.'nin arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Y. T.'nin, Müge Anlı'nın da işaret ettiği bağ evinin tandırında öldürülmüş olarak bulundu.

22 gündür her yerde aranan kayıp çifti bulmak için oğulları Y. T., Müge Anlı'ya başvurmuştu. Yayına çıkan Y. T., adaşı olan amcası Y. T.'in anne ve babasının başına kötü bir şey getirmesinden endişe ettiğini söyleyerek, "Babamla amcam arasında bir arazi anlaşmazlığı vardı. Birlikte çok suç işlediler. Kız kardeşlerini bile öldürdüler. Son telefon konuşmalarında cinayeti açıklayacağını söyledi. Sonra da amcama bir mektup gönderdi. 'Ya arsamı ver ya da beni öldür' diyordu. Ondan sonra da kayboldular" diyerek olayı anlattı.

Müge Anlı'nın bahsedilen mektup ve ses kayıtlarını ortaya çıkarmasıyla olayın seyri değişti

Programda bahsedilen telefon konuşması ve mektubu ortaya çıkarması ile birlikte olayın tüm seyri değişti. Kayseri Emniyeti, operasyon için düğmeye bastı. Önce şüpheli kardeş Y. T. ve ailesi gözaltına alındı. Ardından Müge Anlı'nın, "Kayıpların uzakta değil, anlaşmazlığın yaşandığı o arazide aramak lazım" diyerek dikkat çektiği arazide arama çalışmaları başladı. Kadavra köpeği Eva'nın bağ evinin kömürlüğünde bulunan tandırdan koku alması üzerine kazı çalışmaları başladı. Yapılan kazı çalışması sonucunda ekipler, kayıp eski eşleri öldürülüp çuvala koyularak üzerine beton dökülmüş halde buldu.

Cansız bedenlerinin üzerine beton dökülmüş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği destekle 8 Haziran'da başlatılan hummalı arama çalışması sonuç verdi. Kadavra köpeği Eva'nın koku alması üzerine bağ evinin kömürlüğünde bulunan tandır delici alet ile kazıldı. Kazı çalışmasının ardından ekipler, kayıp eski eşleri öldürülüp çuvala koyularak üzerine beton dökülmüş halde buldu. Cenazelerine ulaşılmasın diye beton zeminin üzerine de odun ve kömürler konulan M. T. ile F. Ö.'nün cansız bedenleri, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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