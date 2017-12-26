Ankara Üniversitesinde "Adım adım ayakkabı" etkinliği düzenlendi.



Beypazarı Meslek Yüksekokulu toplantı salonundaki etkinliğe tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümünde görevli akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Yüksekokul müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ayakkabı sektörünün önemli bir sektör olduğunu, etkinlikle, bu yıl açılan bölümün güzel bir tanıtımının yapıldığını ifade etti.



Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı Öğretim Görevlisi Hatice Somçağ ise katılımcılara ayakkabının tarihçesi, Türkiye'deki ayakkabı sektörünün üretim, ihracat, istihdam kapasitesine ilişkin bilgi verdi.



Etkinlikte, ayakkabının modelini çıkartma işlemleri, üretim aşamaları hakkında da bilgiler verildi.