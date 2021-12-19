Adile Sultan Sarayı'nda defile

2 güne çıkartılan etkinlik sınırlı sayıda ziyaretçi ile gerçekleşecek ve defileler canlı yayın ile sosyal medyadan izlenebilecek.Sanat ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının da katılacağı defile de ünlü isimler de podyuma çıkacak. Gelin Damat Dergisi bünyesinde Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin kareografisini ise Fatih Ömercikoğlu üstlenecek.

Muğurtay yaptığı açıklamada, "51 modacı ile birlikte yıllardır Türkiye'nin gelinlik modasını belirliyoruz. Yurt dışı katılımcılar ile uluslararası anlamda gelinlik modasına renk katmaya hazırlanıyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından da önemli olan ve ihracat fırsatları yaratacak organizasyon yurt dışından katılım ve ziyaretçilerle üretici firmalara ve modacılara fırsatlar sunacak. 250 gelinlik modelinin sergilemeyi planladığımız defilede bir rekora da imza atmayı hedefliyoruz" dedi.