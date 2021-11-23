Adile Sultan Kasrı'nda öğretmenlere özel 24 Kasım konseri

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği tarafından, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde yaşayan emekli öğretmenler ile evde, hastanede eğitim veren öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel konser programı düzenledi. Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen konserde Melihat Gülses, sahne aldı.

İstanbul Valiliği ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzurevi'nde yaşayan emekli öğretmenler ile evde, hastanede eğitim veren öğretmenlere özel konser programı düzenlendi. Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen konserde Türk Sanat Müziği sanatçılarından Melihat Gülses sahne aldı. Programa, öğretmenlerin yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Hatice Nur Yerlikaya katladı.

"İSTANBUL'DA BULUNAN 2 MİLYON 791 BİN ÖĞRENCİMİZ SİZLERİN ESERİ"

"ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE BÖYLE BİR JEST YAPILMASI ÇOK ONUR VERİCİ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sınıf öğretmenlerinden Gülşen Kaya, "Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programdı. Öğretmenler gününde böyle bir jest yapılması çok onur verici. Hastane sınıf öğretmenleri olarak adımızın burada anılıyor olması çok büyük bir onur" diye konuştu.