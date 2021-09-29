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Adilcevazlılara doğalgaz müjdesi

AA / Harun Nacar - Haberler | Güncel
Adilcevazlılara doğalgaz müjdesi

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz ilçesine doğalgaz götürülmesi projesinin 2022 yılı programına alındığını söyledi.

BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz ilçesine doğalgaz götürülmesi projesinin 2022 yılı programına alındığını söyledi.

Taşar, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban ile Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Bitlis ve ilçelerine hizmet etme yolunda her gün farklı proje ve hizmetlerle koşturmaya devam ettiklerini belirten Taşar, "Adilcevaz ve Ahlat Belediye başkanlarımızla beraber Bakanlarımızı ve bürokratlarımızı ziyaret ederek ilçelerimizin projelerini dile getirdik. Özellikle bunu söylemek istiyorum ki Adilcevaz İlçemizin doğalgazını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile görüştük ve 2022 yılı programına alındı. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise ziyaretlerin olumlu geçtiğini vurguladı.

2022 yılı programına alınan doğalgaz çalışmalarına ilkbaharda başlanacağını aktaran Gürsoy, şunları aktardı:

"Yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemizin tamamının içme suyu hatları, SUKAP kapsamında 2022 yılı programına alındı. Desteklerinden dolayı bakanlarımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca bize eşlik ederek desteklerini sunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Milletvekillerimiz Sayın Cemal Taşar ve Vahit Kiler'e de şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

AA / Harun Nacar - Son Dakika Haberleri
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