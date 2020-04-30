Adilcevazlı kadınlardan maske üretimi

BİTLİS'in Adilcevaz Aile Destek Merkezi'ndeki kadın kursiyerler, yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında maske üretmeye başladı.

BİTLİS'in Adilcevaz Aile Destek Merkezi'ndeki kadın kursiyerler, yeni tip koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında maske üretmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok iş yerine ve kurumlara maske ile girme zorunluluğu getirilirken, Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ihtiyaçları gidermek için maske üretme kararı aldı. Kaymakamlık ve Belediyenin katkılarıyla üretimi yapılan maskeler, kurumlara ve vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçedeki maske ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımızın maddi katkıları ile kurumumuzca sperlik maske üretiminden sonra Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticilerimiz ile gönüllü olarak bez maske üretimine geçtik. Günde 1000 ile 1500 adet maske üretimi yaparak Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Bu kurumlarımızda ürettiğimiz maskeleri kurumlara ve halkımıza ücretsiz dağıtımlarını yaparak ilçemizin maske ihtiyaçlarını karşılamış olacak" dedi.

Kaynak: DHA