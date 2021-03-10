Adilcevaz yeni stadyuma kavuşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Adilcevaz ilçesine yapılacak yeni stadyumun çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış, çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.

Kaymakam Çil, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni stadyum ile gençlerin daha güzel bir ortamda spor yapma imkanına kavuşacağını söyledi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçeye modern bir stadyum kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Göreve geldiklerinde hedeflerinden birinin Adilcevaz'da sporu daha ileriye taşımak olduğunu vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Halkımıza ve gençlerimize bu sözü vermiştik. Adilcevaz'ı heyecan verici bir spor tesisine kavuşturmak üzere yola çıktık. Bu süreçte sayın bakanımızı ve bakan yardımcımızı ziyaret ettik. Önceki dönem kaymakamımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürümüz Ahmet Dilsiz beyle görüştük, Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürümüz Bilal Elkaltmış ve Adilcevaz Gençlik ve Spor Müdürümüz Burak Turan ile proje hakkında istişareler ve proje değerlendirmesi yaptık. Adilcevaz Kaymakamımızın da desteğiyle stadyumumuzu yeniliyoruz. 500 kişilik yeni tribün, sentetik saha ve koşu parkuru ile aydınlatma ve çevre düzenlemesini yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

İlçeye yakışır bir stadyum yapacaklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da "Burada tribün yenilecek, çim saha kaldırılarak yerine sentetik saha yapılacak. Saha genişletilmesi ile koşu parkuru ve aydınlatma olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar