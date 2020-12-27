Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u yendi
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Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u yendi

27.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:25
Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu'nda Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu'nda Adilcevaz Türşadspor, Tokat Niksar Belediyespor'u 3-2 yendi.

Adilcevaz Spor Salonunda oynanan maçta setleri 21-25/ 25-22/ 25-16/ 25-11/ 19-17 kazanan Adilcevaz Türşadspor müsabakadan galip ayrıldı.

Türşadspor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı 27 Aralık 2016 tarihinde Suriye'de Elbab bölgesinde şehit olan hemşerileri Muhammed Bozarslan'a hediye ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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