Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımı, milli voleybolcu Furkan Gök ile sözleşme imzaladı Voleybol Erkekler 1. Liginde mücadele edecek Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü, pasör Furkan Gök ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Erkekler 1. Liginde mücadele edecek Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü, pasör Furkan Gök ile sözleşme imzaladı.

Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımı, 40 kez milli takım forması giyen 22 yaşındaki Furkan Gök'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenin ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi, Gök'ün 1 yıl boyunca takımın başarısı için mücadele edeceğini söyledi.

Milli takım önemli başarılara imza atan bir sporcuyu takıma kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Köstekçi, "İnşallah önümüzdeki sezon da takımımızda güzel işlere imza atmaya devam edecek. Başarılı bir geçmişe sahip milli voleybolcu, her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Yeni sezonda kulübümüze büyük katkıları olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA