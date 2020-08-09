Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımı Brezilyalı voleybolcuyla sözleşme imzaladı Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin TVF 1'inci Lig'inde mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör Caio Alexandre Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin TVF 1'inci Lig'inde mücadele edecek olan Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör Caio Alexandre Oliveira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Dün akşam saatlerinde Brezilya'dan Adilcevaz'a gelen 24 yaşındaki voleybolcu Caio Alexandre Oliveira, Adilcevaz Spor Salonu önünde taraftarlar tarafından yakılan meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı. Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, sözleşme imzalamak için ilçeye gelen Caio Alexandre Oliveira'ya çiçek takdim etti. Caio Alexandre Oliveira, daha sonra tezahüratlar eşliğinde Adilcevaz Spor Salonunda TÜRŞAD ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Caio Alexandre Oliveira'nın yanı sıra milli takım kariyerleri bulunan Furkan Gök, İhsan Parıltan, Kuşay Kaan Güleç, Fatih Fırat Kartal, Çağrı Karakaş, Samet Gümüş, İsmail Koçak, Murat Can Yedidağ, Ömer Balık ve Utku Çağlar Gülmez, Adilcevaz TÜRŞAD Voleybol Takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü (TÜRŞAD) Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Bitlis ve ilçelerini TVF 1'inci Lig'inde en iyi şekilde temsil edebilmek için güçlü bir takım oluşturduklarını ifade ederek, "Daha önce sözleşme imzaladığımız antrenörümüz Serkan Oğuz'un raporu doğrultusunda milli takım kariyerleri bulunan 10 sporcumuzun yanı sıra Brezilyalı Caio Alexandre Oliveira sözleşme imzaladık. Brezilya'dan transfer ettiğimiz Caio Alexandre Oliveira ile birlikte takımımıza kazandırdığımız tüm arkadaşlarımız milli takım kariyerleri olan sporculardır. TVF 1'inci Ligine çıkarken harika bir takım kuracağımızı söylemiştik. İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek için transfer ettiğimiz oyuncularımızı araştırarak güzel bir takım ortaya çıkardık. Transfer ettiğimiz bu arkadaşlarımızın takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda TVF 1'inci Lig'inde ilimizi temsil edecek olan TÜRŞAD kulübümüzün yanı sıra Girişim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Spor Kulübümüzde TVF 2'inci Lig'inde ilimizi ve ilçemizi temsil edecek. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen valimize, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, sponsorlarımıza, esnafımıza, iş adamlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir takım kurduk. Biz istiyoruz ki herkes bu takıma sahip çıksın. Bu takım sayesinde ilk defa ilimizi TVF 1'inci Liginde temsil etmenin gurunu yaşıyoruz. İnşallah kurmuş olduğumuz bu takım ile önümüzdeki sezon Efeler Ligine de çıkma başarısını göstereceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA