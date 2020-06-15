Adilcevaz TÜRŞAD voleybol takımı antrenör Serkan Oğuz ile anlaştı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig'e yükselen Adilcevaz ilçesindeki Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübünün erkek voleybol takımı, antrenör Serkan Oğuz ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig'e yükselen Adilcevaz ilçesindeki Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübünün erkek voleybol takımı, antrenör Serkan Oğuz ile sözleşme imzaladı.

İlçedeki spor salonunda Oğuz ile bir yıllık sözleşme imzalayan kulüp başkanı Kadir Köstekçi, burada yaptığı konuşmada, ilçede inanmış bir grup gönüllü tarafından kurulan kulübün voleybol takımının TVF 1. Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

"Bu başarının altında bize inanan ve destek veren valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bize sponsor olan esnafımız, iş adamlarımız ve özellikle HDİ Sigorta var." diyen Köstekçi, şöyle konuştu:

"Bu yıl hedefimiz daha büyük. Kendini kanıtlamış milli sporcumuz Serkan Oğuz ile antrenörlük anlaşması imzalayacağız. Oyunculuk ve antrenörlük kariyeri başarılarla dolu. Genç ve heyecanlı Oğuz bizleri kırmayıp teklifimizi kabul etti. Biz başarıya aç ve heyecanlı bir takımız. İnşallah genç ve dinamik kadromuz ile ilimiz ve ilçelerimizin tanıtımını en güzel şekilde yaparak 1. ligde çok güzel başarılara imza atacağız."

Oğuz ise Adilcevaz'a ve kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Genç ve dinamik bir kadroyu ve muhteşem taraftarı görünce işimin daha zor olduğunun farkına vardım. Efeler Ligi'nde ve milli takımda onlarca kez başarılara imza atarak bugünlere geldik. Şimdi antrenör kariyerime devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: AA