Adilcevaz Türşad Spor, Ordu Akkuş Belediye Spor'u yendi
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Adilcevaz Türşad Spor, Ordu Akkuş Belediye Spor'u yendi

17.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:26
Adilcevaz Türşad Spor, Ordu Akkuş Belediye Spor'u yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu'nda Adilcevaz Türşadspor, Ordu Akkuş Belediyespor 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubu'nda Adilcevaz Türşadspor, Ordu Akkuş Belediyespor 3-1 yendi.

Adilcevaz Spor Salonunda oynanan maçta setleri 25-19, 25-19, 28-26 kazanan Adilcevaz Türşadspor müsabakadan galip ayrıldı.

Türşadspor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle ertelenen maçların Türkiye Voleybol Federasyonunca belirlenen tarihlerde oynandığını söyledi.

Sahalarında Akkuş Belediyespor'u konuk ettiklerini belirten Köstekçi, şunları kaydetti:

"Takımımız Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor kulübüdür. Biz adımıza yakışır bir şekilde ilçemize gelen kulüpleri misafir ediyor ve uğurluyoruz. Hedefimiz Efeler Ligi'ne yükselmek. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Kazandığımız bu maçı tüm engelleri aşarak her maçımızda bulunan en büyük taraftarımız Emir Halidi'ye armağan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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