Adilcevaz TÜRŞAD Kulüp Başkanı Köstekçi'den Başkan Gürsoy'a plaket Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, desteklerinden dolayı Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'a plaket verdi.

Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) Spor Kulübü Başkanı Kadir Köstekçi, desteklerinden dolayı Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'a plaket verdi.

TÜRŞAD Başkanı Köstekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Gürsoy'u makamında ziyaret ederek desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürsoy, voleybol takımının birinci lige yükselmesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Takımın önemli bir başarı elde ettiğini belirten Gürsoy, "Takımımızın bu yıl ilimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ederek başarılı olacağına inanıyoruz. Belediye ve Adilcevazlılar olarak her zaman takımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz çok güzel şeyler yapıyor. Kulüp başkanı, yönetim ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Kadir Köstekçi ise 1. ligde önemli başarılar hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kulüp olarak geçen sezon 2. ligde mücadele ettik ve burada önemli işlere imza attık. Bu süre zarfında belediye başkanımız ciddi anlamda yanımızda oldu. Kulübümüz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçerek bir üst lise yükseldik. Tabi bu başarımızı tek başımıza elde etmedik. Bu başarı kurumlarımızın, halkımızın ve iş adamlarımızın sayesinde oldu. Artık yeni bir döneme gireceğiz. Bundan sonra işimizin daha zor olacağını biliyoruz. İnşallah gelecek sezonda ilimizi ve ilçemizi daha güzel tanıtma fırsatı yakalamış oluruz."

Kaynak: AA