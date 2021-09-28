Adilcevaz Kaymakamı Demir kurum ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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Adilcevaz Kaymakamı Demir kurum ziyaretlerini sürdürüyor

AA / Harun Nacar - Haberler | Güncel
Adilcevaz Kaymakamı Demir kurum ziyaretlerini sürdürüyor

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, göreve başlamasının ardından köy ve esnafın yanı sıra kurumları da ziyaret ediyor.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, göreve başlamasının ardından köy ve esnafın yanı sıra kurumları da ziyaret ediyor.

Adilcevaz Müftülüğünü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve öğretmenevini ziyaret eden Demir, yeni açılacak halk kütüphanesini inceledi, çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden bilgi aldı.

Demir, gazetecilere, kurumları ziyaret ederek yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri incelediklerini söyledi.

Yeni açılacak halk kütüphanesinin kısa sürede tamamlanması için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Demir, "Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici ve öğrencilerimizle görüşerek daha kaliteli ve farkındalık yaratacak kurslar açmak için çalışma başlattık. İlçe Müftülüğümüzde din görevlilerimizin çalışmaları hakkında bilgi aldık. Amacımız hemşerilerimize en güzel hizmeti en kısa sürede vermektir." diye konuştu.

AA / Harun Nacar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adilcevaz Kaymakamı Demir kurum ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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