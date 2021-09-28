Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy yollarını inceledi - Haberler
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Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy yollarını inceledi

AA / Harun Nacar - Haberler | Güncel
Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy yollarını inceledi

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, köy yollarında yapılan asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, köy yollarında yapılan asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kavuştuk, Akçıra, Gümüşdöven ve Yolçatı köylerinin yolunda devam eden asfaltlama ve kilitli parke taşı çalışmalarını denetleyen Demir, bütün yollara önem verdiklerini belirtti.

Demir, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için köy yollarımızda başlatılan genişletme, bakım ve onarım ile asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için kaymakamlık olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy yollarını inceledi

Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy yollarını inceledi

Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy yollarını inceledi

Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy yollarını inceledi

AA / Harun Nacar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adilcevaz Kaymakamı Demir, köy yollarını inceledi - Haberler
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