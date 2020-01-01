Adilcevaz Kaymakamı Çil'den güvenlik güçlerine ziyaret

01.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:28

Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Bahçedere mevkisindeki yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç ve Emniyet Müdürü Ercan Ergül ile kontrol noktasına giden Çil, burada güvenlik güçleri ile bir süre sohbet etti.

Çil, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların yeni yılını kutlayarak, lokum ve çikolata ikram etti.

Yolcuları ve sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Çil, ilçedeki yol kontrol noktasında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Çil, "Güvenlik güçlerimizle yeni yıla girmek istedik. Burada sürücü ve yolcularımızla sohbet ederek yeni yıllarını kutladık. İnşallah 2020 yılı her alanda ülkemizin atılım yılı olacaktır. Bu vesileyle tüm yurttaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA