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Adilcevaz GKY TÜRŞAD voleybol takımı 1. lige yükseldi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir grup gönüllü tarafından kurulan Adilcevaz GKY TÜRŞAD Spor Kulübünün erkek voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. lige yükseldi.

Adilcevaz GKY TÜRŞAD voleybol takımı 1. lige yükseldi
30.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:21

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir grup gönüllü tarafından kurulan Adilcevaz GKY TÜRŞAD Spor Kulübünün erkek voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. lige yükseldi.

Aralarında şehit yakınları, esnaf, noter baş katibi, milli eğitim ile adliye personeli, polis, gardiyan, mahalli sanatçı ve beden eğitimi öğrencilerinin bulunduğu bir grup gönüllü tarafından kurulan Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma Derneği (GKY) ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) voleybol takımı, 2. ligde başarılı sonuçlar elde ederek Bitlis ve ilçelerindeki sporseverlerin gönlünde taht kurdu. 2. ligde önemli başarılar elde ederek play-off müsabakalarına katılmaya hak kazanan takım, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulu tarafından 1. lige davet edildi. Yapılan davet üzerine Adilcevaz GKY TÜRŞAD voleybol takımı, gelecek sezon Bitlis'i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. ligde temsil etme hakkına sahip oldu.

Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, takımın 1. lige çıkmasını Adilcevaz kapalı spor salonu önünde kulüp yönetimi ve taraftarlar ile birlikte basın açıklaması yaparak kutladı. Köstekçi, ilk defa katıldıkları Türkiye Voleybol Federasyonu 2. liginde önemli başarılar elde ettiklerini ifade ederek, "2011 yılında kurulan kulübümüz, geçtiğimiz sezon Türkiye Voleybol Federasyonu 2. lig 6. grupta ilimizi ve ilçemizi başarılı bir şekilde temsil etti. Gönüllülük esasına göre kurulan takımımızın bu süreçte yaşadığı bazı sıkıntılar oldu. Bu süreçte halkımız ve esnaflarımız takımımıza sahip çıkarak tüm masraflarını karşıladı. İlimizin tüm yöneticileri, belediye başkanları, valimiz, kaymakamlarımız, iş insanlarımız ve sponsorlarımız katkılarıyla hep yanımızda oldu. Almış olduğumuz bu güçle bu yıl voleybol 2. liginde ciddi bir ivme yakaladık. Takımımıza halkımız ve esnafımız ciddi manada katkı sunarak sahip çıktı" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetimi tarafından önümüzdeki sezon için 1. lige davet edildiklerini ifade eden Köstekçi, "İnşallah gelecek yıl ilimizi ve Adilcevaz'ı 1. ligde temsil etmenin gururunu yaşayacağız. Federasyonun almış olduğu bu karara müteşekkiriz. İlimiz hiçbir dönem 1. ligde temsil edilmemişti. Bu bizim açımızdan büyük bir onurdur. Bize inanan, güvenen, yanımızda olan, bizleri yalnız bırakmayan, destekçilerimize, taraftarlarımıza ve maddi katkı sunan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Belki gelecek yıllarda ilimizi Efeler Ligi'nde temsil etme imkanına kavuşacağız. Bu sayede ilimizden ve ilçemizden yetişen sporcuları Türk sporuna kazandıracağız. Bizim amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, milli ve manevi değerlerine sahip gençler yetiştirmektir. TÜRŞAD önümüzdeki sezon 1. ligde mücadele ederken, Girişim Kültür ve Yardımlaşma Derneğimizde altyapı çalışmalarına katılacak ve bunu sağlayabilirsek inşallah bu derneğimizde voleybol 2. liginde mücadele edecek. Biz istiyoruz ki Türkiye Voleybol Federasyonu bünyesinde mücadele eden iki kulübümüz olsun. Bu kapsamda altyapı çalışmalarımız başladı. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren ilimizin tamamında sporcular keşfedilmek suretiyle altyapıdan sporcularımız yetişecek. Belki önümüzdeki yıllarda ilçemiz, birden fazla kulübümüzün olduğu bir kompleks haline gelecek. Bizi çıkmış olduğumuz bu yolda hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Adilcevaz GKY TÜRŞAD voleybol takımı yöneticileri ve taraftarları yapılan basın açıklamasının ardından 1. lige çıkma sevincini araçlarla şehir turu atarak kutladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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