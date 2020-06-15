Adilcevaz'da yetiştirilen tescilli ceviz fidanları tüm illere gönderiliyor Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fidan üreticisi Mehmet Akkoyun, 6 yıl önce kurduğu seralarda ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığınca tescillenen aşılı ceviz fidanlarını tüm illere gönderiyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fidan üreticisi Mehmet Akkoyun, 6 yıl önce kurduğu seralarda ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığınca tescillenen aşılı ceviz fidanlarını tüm illere gönderiyor.

Daha önce tohumdan ceviz fidanı üreten Akkoyun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve kendi girişimleri sonucu, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillenen ceviz çeşitlerinden fidan üretmeye başladı.

Sunduğu projenin kabul edilmesinin ardından ilçede kendisine ait araziye 4 sera kuran Akkoyun, soğuğa dayanıklı tescilli "Adilcevaz13", "Kazankaya" ceviz türlerinden fidanlar üreterek tüm illere satıyor.

Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meşhur Adilcevaz cevizinin yağı, tadı ve aromasıyla öne çıktığını söyledi.

Önceden ceviz fidanlarını tohumlardan ürettiklerini anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Şimdi aşılı fidan üretiyoruz. 6 yıl önce aşı yapmaya başladık. Uzun ve zorlu bir süreci atlattık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteği sayesinde aşılı fidan üretimini başardım. Aşılı fidan sertifikasını aldık. İki çeşit cevizden fidan üretiyoruz. Bunlar bölgeye uyum sağlayan çeşitlerdir. Bu fidanlardan Türkiye'nin diğer illerinden isteyenler oluyor. İnternetten fidan satışı yapıyoruz. Bazı illerde büyük bahçeler kuruyoruz. Hasat dönemine kadar fidanların takibini yapıyoruz. Bölgede bunun üretimini ilk ben yaptım. Patentini aldık. Fidancılığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA