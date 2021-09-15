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Adilcevaz'da tekstil atölyesi kuruluyor

AA / Harun Nacar - Haberler | Güncel
Adilcevaz'da tekstil atölyesi kuruluyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi kuruluyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 100 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi kuruluyor.

Kaymakamı İsmail Demir ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy tekstil atölyesinin inşaatında inceleme yaptı.

Kaymakam Demir, projenin ilçe için önemli olduğunu belirterek, tekstil atölye sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Gürsoy da "İlçemizdeki istihdam sorununa bir nebze olsun çözüm bulmak için en az 100 kişinin çalışacağı bir tekstil atölyesi kuruyoruz. İlgili tekstil firması ile ortak bir çalışma ile ilçemizde güzel bir hizmete imza atacağımızı düşünüyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize ve sayın valimize teşekkür ederim." dedi.

AA / Harun Nacar - Son Dakika Haberleri
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