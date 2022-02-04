Adilcevaz'da Süphan Dağı ve Aygır Gölü beyaza büründü
AA, Harun Nacar - Güncel
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı ve eteklerindeki Aygır Gölü, kar yağışıyla beyaza büründü.
ADİLCEVAZ, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı ve eteklerindeki Aygır Gölü, kar yağışıyla beyaza büründü.
Bir haftadır hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Süphan Dağı ve eteklerindeki Aygır Gölü kar yağışının ardından beyaza büründü.
Fotoğrafseverler, mavi ile beyazın buluştuğu bölgede fotoğraf çekti.
AA / Harun Nacar - Güncel