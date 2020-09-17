Adilcevaz'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Adilcevaz'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol kontrolleri sırasında 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adilcevaz'da sentetik uyuşturucu ele geçirildi
17.09.2020 20:37 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:40

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol kontrolleri sırasında 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adilcevaz'daki Çimenli yol kontrol noktasında yolcu otobüsü durduruldu.

Uyuşturucu madde arama köpeğinin bagaj kısında tepki vermesi üzerine yapılan aramada, A.G. isimli şüphelinin çantasında 75 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuya el konuldu, A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Şener Toktaş
Şener Toktaş
AA Editörü
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