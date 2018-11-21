Bitlis'te Bir Garip Görüntü! Bulut Tabakasını Gören Cep Telefonuna Sarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı yakınlarındaki bulutun ortaya çıkardığı şekil, görenleri şaşırttı.

KİMSE BİR ANLAM VEREMEDİ

Adilcevaz'da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıra dışı bulut tabakasını görenler şaşkınlık yaşadı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI

İlçe merkezinden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

İşte ilçeyi sokağa döken o görüntü;