Adilcevaz'da okul güvenliği toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adilcevaz'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

AA, Harun Nacar - Güncel
 - Güncelleme:
Adilcevaz'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İsmail Demir başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde yapılan toplantıda öğrencilerin güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ile mücadele, trafik denetimleri ve salgın tedbirleri konularında önleyici ve koruyucu tedbirler görüşüldü.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Günerci, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Aydoğdu, okul idarecileri, kurum amirleri ve okul aile birliklerinin başkanları katıldı.

AA / Harun Nacar - Güncel

Adilcevaz, Hisarcık, Bitlis, Okul, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title