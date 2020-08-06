Adilcevaz'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Adilcevaz'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Adilcevaz ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Adilcevaz'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
06.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:44

Adilcevaz ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

İlçe merkezinde yapılan denetimlere Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, komiser Osman Ertan ve kolluk kuvvetleri katıldı.

Denetimlerde vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarı yapıldı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Denetimlerde halkımızı hem eksiklikler hem de maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda bilgilendirdik. Sağlık Bakanlığımızın son dönemde dikkat çeken uyarıları var. Özellikle son günlerde ülkemizde vaka sayılarında artış olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle yapılan uyarıları ciddiye almak ve önümüzdeki dönemi de en az sıkıntıyla atlatmak için maske ve mesafe kurallarına insanların uymasında yarar var."

Kaynak: AA

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