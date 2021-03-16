Adilcevaz'da kick boks kursuna yoğun ilgi
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Adilcevaz'da kick boks kursuna yoğun ilgi

16.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:44
Adilcevaz'da kick boks kursuna yoğun ilgi

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığınca açılan ücretsiz kick boks kursu ilgi görüyor.

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığınca açılan ücretsiz kick boks kursu ilgi görüyor.

Adilcevaz Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda 7-18 yaş grupları için açılan kursta öğrencilere, antrenör Cihan Kayhan tarafından eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, yaptığı açıklamada, kurslara öğrenci ve yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kick boks antrenmanlarının salgın kurallarına uygun olarak haftanın 7 günü devam ettiğini anlatan Turan, "Kursumuza inanılmaz bir rağbet var. Çocuklarımızın sporla uğraşması bizi sevindiriyor. Hocalarımızın branşlarında ülke genelinde dereceleri ve uzman eğitici sertifikaları var. Spor salonumuzda açılan kurslara her zaman destek veren Kaymakamımız Tunahan Çil ve Halk Eğitim Müdürümüz Suphi Eser'e teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Kayhan ise salgın nedeniyle uzun süre evde kalan gençlerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Amacımız gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarıp spora teşvik etmektir. Gençlerimizin sportif aktivitelerde bulunması birtakım kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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