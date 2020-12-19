Adilcevaz'da kadınlara yönelik spor merkezi açılacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aile Destek Merkezi tarafından kadınlara yönelik spor merkezi açılacak.

Spor merkezinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Kaymakamı Tunahan Çil, kadınların talebi doğrultusunda proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Merkezin açılmasıyla kadınların fitnes ve spor yapma imkanına kavuşacağını anlatan Kaymakam Çil, "Spor merkezinde kurs bünyesinde veya bireysel olarak hizmet almak isteyen hanımefendilerden kesinlikle bir ücret alınmayacak. Tamamen ücretsiz olacak. Bir spor salonunda olması gereken tüm ekipmanlar alındı. İhale süreci bitti, 15 gün sonra spor merkezimiz açılmış olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar