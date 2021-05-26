Adilcevaz'da ceviz ormanı kurulması için çalışma başlatıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 5 bin dönümlük alanda üretime destek amacıyla ceviz ormanı kurulacak.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 5 bin dönümlük alanda üretime destek amacıyla ceviz ormanı kurulacak.

Kaymakam Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Orman İşletme Müdürü Tahir Baydas, Ağaçlandırma Şefi Hüseyin Pınar, Orman Mühendisi Salih Şahin ile ceviz ormanının kurulacağı Kaleboyu Mahallesi Baraj mevkisinde başlatılan çalışmaları inceledi.

Adilcevaz'ın cevizi ile ünlü bir ilçe olduğunu belirten Çil, "Adilcevaz denince akla ilk gelen dünyaca ünlü cevizidir. Bu sebeple ilçemizin 2 bin 300 rakımlı Kaleboyu Mahallesi Baraj mevkisindeki arazimizin ceviz ormanı olması için çalışmalarımız başladı. Orman Müdürlüğe bağlı ekipler, arazide teraslama çalışmalarına başladı. Sonbaharda 500 dönümlük alanda ekim çalışmalarını sonlandıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Başkan Gürsoy ise dünyanın en kaliteli ve lezzetli cevizinin yetiştiği Adilcevaz'da ceviz ormanı kurulmasının önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, yıl içinde 500 dönümlük ceviz ormanının kurulumunu tamamlayacaklarını aktardı.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydas da Adilcevaz'da üretime destek amacıyla ilk etapta 500, toplamda 5 bin dönümlük ceviz ormanı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar