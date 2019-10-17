Adilcevaz'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Karşıyaka Köyü Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.
17.10.2019 16:46
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Karşıyaka Köyü Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" sergisi açıldı.
Fuarı ziyaret eden Kaymakam Tunahan Çil, projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, okul müdürleri, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA