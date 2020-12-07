Adilcevaz'da 3 bin 300 aileye kömür yardımı
07.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:50
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, (SYDV) ihtiyaç sahibi 3 bin 300 aileye kömür yardımı yapıldı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, (SYDV) ihtiyaç sahibi 3 bin 300 aileye kömür yardımı yapıldı.
Kaymakam Tunahan Çil, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi 3 bin 300 aileye toplamda 4 bin 200 ton kömür desteğinde bulunduklarını kaydetti.
Çil, kent merkezi ve köylerde ihtiyaç sahibi her aileye 1 ton 300 kilogram kömür yardımı yaptıklarını belirtti.
Vatandaşlar, Kaymakamlığa desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar