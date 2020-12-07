Adilcevaz'da 3 bin 300 aileye kömür yardımı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, (SYDV) ihtiyaç sahibi 3 bin 300 aileye kömür yardımı yapıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, (SYDV) ihtiyaç sahibi 3 bin 300 aileye kömür yardımı yapıldı.

Kaymakam Tunahan Çil, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi 3 bin 300 aileye toplamda 4 bin 200 ton kömür desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Çil, kent merkezi ve köylerde ihtiyaç sahibi her aileye 1 ton 300 kilogram kömür yardımı yaptıklarını belirtti.

Vatandaşlar, Kaymakamlığa desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar