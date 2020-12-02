Adilcevaz'da 25 metre uzunluğunda iskele yapılıyor
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Adilcevaz'da 25 metre uzunluğunda iskele yapılıyor

02.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:38
Adilcevaz'da 25 metre uzunluğunda iskele yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü kıyısına 25 metre uzunluğunda iskele yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü kıyısına 25 metre uzunluğunda iskele yapılıyor.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılan iskelenin kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

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İskelenin ilçe turizmine büyük katkı sağlayacağını belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

"Su kayağı tesislerine yapılacak olan iskele iklim şartlarına dayanıklı, demir ayaklı ve demir iskeletten oluşuyor. Üzeri ise ahşap olacak. İskele 25 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olacak. Yapılacak olan iskele (T) şeklinde olup, çelik konstrüksiyon kazıklar ile sabitlenip orta kısım ahşap olacak şekilde tasarlanmıştır. İskele çalışmalarının tamamlanmasıyla bu tesisimizde tekne turları başlayacak. Çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar buraya gelerek, güzel vakit geçirebilecek. İlçemiz, bu iskele sayesinde su kayağının yanı sıra, diğer su sporları aktiviteleriyle de canlanacak. Bu proje ve yapılan çalışmalar aynı zamanda ilçemiz turizmine de katkı sunacak. Bu iskelelerin yapılmasında büyük emeği olan milletvekillerimize teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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