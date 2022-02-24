ADİLCEVAZ CEVİZ EZMESİ İLÇE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık ve Belediyenin destekleriyle açılan Adilcevaz Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) gelen ve bu arada aşçılık eğitimi alan 18 kadın kursiyer, tarafından ceviz ezmesi üretimine başlandı. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ile Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ceviz ezmesinin ülke ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Bitlis kent merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan, 'Adilcevaz13' ve 'Kazankaya' isimlerindeki tesçilli cevizleriyle de ün kazanan Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesinde, ceviz reçelinden sonra ceviz ezmesi üretimine de başlandı. Bu üretim ise Aile Destek Merkezi'ne aşçılık eğitimi için gelen kadınlar tarafından yapılıyor. 18 kadın kursiyerin, yaptığı üretim Ankara, İzmir ve Edirne başta olmak üzere ülkenin birçok kentine gönderilirken, bunun ülke ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek kursiyerlerden ceviz ezmesi hakkında bilgi aldı. Kaymakam İsmail Demir, Adilcevaz cevizinin önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, 'Adilcevaz ilçemizin dillere destan birçok lezzeti var. Bunlardan en çok öne çıkan ceviz ve ceviz reçelimizdir. Aile Destek Merkezindeki hocalarımız ve kadın kursiyerlerimiz yeni bir ürün denemesinde bulundular. Bu ürünümüzde ceviz ezmesi oldu. Bu ürününde ülkemiz genelinde en az cevizimiz kadar ses getireceğinden şüphemiz yok. Bu ürünümüz çok güzel ve çok lezzetli. Bu ürünün ortaya çıkarılmasında emeği geçen hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah halkımızın damak tadına uygun şekilde yakın zamanda seri üretime geçerek bu ürünümüzü reyonlarda görmüş olacağız diye düşünüyorum dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise ceviz ürünlerinde çeşidin arttırılması gerektiğini ifade ederek, 'İlçemizin büyük bir gelir kaynağı olan, yağ oranı ve kalitesi ile dünya standartlarında bir yere sahip olan Adilcevaz cevizi aynı zamanda ülkemizin çeşitli bölgelerine de gönderilmektedir. 2018 yılında Kaymakamlığımız ile birlikte beraber açtığımız Aile Destek Merkezinde her konuda olduğu gibi aşçılık konusunda da çok iyi hizmetler verilmektedir. Burada cevizimizi entegre ürünlerde de kullanarak arkadaşlarımız ceviz ezmesi üretimine başladı. Hakikaten bu ceviz ezmesinin tadı ve aroması çok güzel. İstiyoruz ki bunu ülkemizin her tarafına gönderelim. Sadece ceviz ezmesi değil, cevizin çeşitli ürünlerinin de üretimini yapacaklar. Böyle bir hizmeti gerçekleştirdikleri için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ürünü inşallah tüm ülkemize yayacağız dedi.

Adilcevaz Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdürü Emre Yılmaz ise, cevizin marka değerini arttırmaya çalıştıklarını belirterek, 'Adilcevaz cevizinin marka değerini ne kadar arttırabiliriz diye düşünürken bu konuda birçok çalışmamız oldu ve Adilcevaz ceviz ezmesinin üretimine karar verdik. Ardından aşçılık kursumuzda bu ürünün üretimini yaparak satışa hazır hale getirdik. Bizim tek problemimiz Pazar problemidir. Bu problemi de çözebilirsek Adilcevaz cevizi hak ettiği yere gelecektir. Aşçılık kursumuzda 18 kursiyerimiz ile birlikte bu ürünü ortaya çıkardık. Ürünümüz kesinlikle hiçbir katkı maddesi bulunmayan doğal bir üründür ve yüzde 95'i ceviz içermektedir. Ürünümüzün raf ömrü 2 aydır. Ancak bu ürünümüze vakumlama işlemi yaparsak raf ömrünü 5-6 aya çıkarabilirizdiye konuştu.