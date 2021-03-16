Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti
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Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti

16.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:49
Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi yeni dönem akaryakıt alımlarında otomasyon takip sistemine geçti.

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi yeni dönem akaryakıt alımlarında otomasyon takip sistemine geçti.

Adilcevaz Belediyesi, araçlarına taktırdığı akaryakıt otomasyon sistemi sayesinde akaryakıt istasyonunda bundan böyle tüm araçların günlük, haftalık, aylık ve yıllık akaryakıt tüketim değerlerini elektronik ortamdan takip edebilecek. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, akaryakıt otomasyon sistemiyle alınan akaryakıtın kullanımını şeffaflaştırdıklarını ifade ederek, "İlgili firmayla yaptığımız anlaşma sonucunda belediyemiz araçlarına araç tanıma çipleri takılmış ve sistem sayesinde araç şoförlerimiz akaryakıt alırken çipli kartını pompaya okutmadan tabanca akaryakıt vermeyecek. Kart okutulunca bilgiler teyit edilecek ve tabanca devreye girecek. Alınan akaryakıt sisteme işlenecek. Akaryakıt otomasyonuyla araçların tüketim değerleri, artış ve düşüş grafikleri analiz edilebilecek. Bunun sonucunda, taşıt tanıma çipi takılmayan hiçbir araç yakıt alamayacak. Aldığımız akaryakıtı verimli kullanabilmemiz ve takibini yapabilmemiz için teknolojinin imkanlarından faydalanıyoruz. Kurulan bu sistem ile belediyemizdeki tüm araçlara verilen yakıtlar online sistem üzerinde sürekli takip edilmektedir" dedi. - BİTLİS

Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti
Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti
Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti
Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti
Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti
Adilcevaz Belediyesi akaryakıt alımında otomasyon sistemine geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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