Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy : "2021 yatırım yılı olacak"
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Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy : "2021 yatırım yılı olacak"

25.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:15
Adilcevaz Belediye Başkanı Gürsoy :

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ziyaret ettikleri bazı bakanlıkların, belediye tarafından hazırlanan projelere destek vereceklerini belirtti.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ziyaret ettikleri bazı bakanlıkların, belediye tarafından hazırlanan projelere destek vereceklerini belirtti.

Gürsoy, yaptığı açıklamada, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile birlikte Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor bakanlıkları, Toplu Konut İdaresi ve İller Bankasını ziyaret ederek hazırladıkları projeleri anlattıklarını söyledi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunduklarını belirten Gürsoy, şunları kaydetti:

"Projelerimizin hepsinden de çok olumlu neticeler aldık. Bu konu hakkında Adilcevaz'a dönünce daha detaylı bilgiler vereceğim. Ancak şunu belirteyim 2021 yılı ilçemizin yatırım yılı olacak. Benimle birlikte gün boyunca bakanlıklara giderek ödenek alınması için tüm çabasını ortaya koyan milletvekilimiz Sayın Vahit Kiler Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Aynı zamanda yine bizlerle birlikte olan ve desteklerini esirgemeyen AK Parti İl Başkanımız Engin Günceoğlu'na ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a da teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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