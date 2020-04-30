Adilcevaz ADEM'de maske üretimine başlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) maske üretimine başlandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin destekleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) maske üretimine başlandı.

Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında kaymakamlığın ve belediyenin katkılarıyla maske üretimine başladıklarını söyledi.

Gönüllü usta öğreticilerinin günde 1500 maske ürettiğini aktaran Beşkardeş, şöyle konuştu:

"Maskeleri belediye ve Emniyet Müdürlüğüne dağıtacağız. Amacımız halkımızın ve kurumlarımızın ihtiyaçları karşılamak. Bu bağlamda emeği geçen Kaymakamımız Sayın Tunahan Çil, Belediye Başkanımız Sayın Necati Gürsoy, kurum müdürlerimiz, usta öğreticilerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA