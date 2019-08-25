Adil rami fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin sarı lacivertlilerle görüşmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı.

25.08.2019 14:14
Adil rami fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin sarı lacivertlilerle görüşmek üzere İstanbul'a geleceğini açıkladı. 
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır."
 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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