Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar
FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
01.11.2019 17:30
FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
(İHA)
Kaynak: İHA