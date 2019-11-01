Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

01.11.2019 17:30
Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada karar

FETÖ'nün firari sorumlularından Adil Öksüz'nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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