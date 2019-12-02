"Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" açıklaması
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruyu cevaplaması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin çıkışında basın mensubunun sorusunu cevapladı.
02.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:25
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruyu cevaplaması
ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin çıkışında basın mensubunun sorusunu cevapladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" açıklaması