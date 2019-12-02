"Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" açıklaması
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"Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" açıklaması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun soruyu cevaplaması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin çıkışında basın mensubunun sorusunu cevapladı.

02.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:25

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İçişleri Bakanı 'nun soruyu cevaplaması

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nin çıkışında basın mensubunun sorusunu cevapladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" açıklaması
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