Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden sanıklara hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden sanıklara hapis cezası

Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden sanıklara hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akıncı Hava Üssü'nde 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni yöneten Adil Öksüz'ün saklanmasına ve kaçmasına yardım eden sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı.

Akıncı Hava Üssü'nde 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni yöneten Adil Öksüz'ün saklanmasına ve kaçmasına yardım eden sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme kararında 2 sanığın 'silahlı terör örgütü yönetme', 2 sanığın ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Darbe girişiminde Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz, Ankara'da serbest bırakılmış ve ardından kaçmıştı. Öksüz'ü sakladıkları ve kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katılırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanıklar bir önceki celse verilen mütalaaya karşı savunma yaparak beraat talebinde bulundu.

Sanıkların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Rüştü Karakaya'nın 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22 yıl 6 ay, Zafer Çay'ın ise aynı suçtan 18 yıl 9 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık Alper Karabulut'un 'terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl 6 ay, Ali Sami Yıldırım'ın da aynı suçtan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan mahkeme firari sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6...
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 5 sanığa 5 yıldan 22 yıl 6...
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
PKK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürülen teröristin cesedi toprağa gömülü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden sanıklara hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 22:31:23. #1.16#

title