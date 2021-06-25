Adil Öksüz'ü sakladıkları iddia edilen 4 sanığa ceza çıktı
FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ)'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari, 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, "örgüt yöneticiliği" suçundan sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay hapis, Zafer Çay'ı 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. "Örgüt üyeliği " suçundan ise sanık Alper Karabulut 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılırken, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ise daha önce aynı suçtan hüküm giydiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tutukluluğuna devam kararı verildi. Firari sanık Cihat Yıldız hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına hükmedildi.
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- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı