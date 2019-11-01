'Adil Öksüz davası'nda 24 kişiye beraat, 2 sanığa 5'er ay hapis kararı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde yakalanan Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasında sorumlulukları olduğu iddiasıyla yargılanan 28 kişi hakkında karar duruşması yapıldı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 sanığın beraatine karar verdi
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasında sorumlulukları olduğu iddiasıyla yargılanan 28 kişi hakkında karar duruşması yapıldı.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hakim, eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın bulunduğu 24 sanığın beraatine karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle