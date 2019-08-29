Adil gevrek: yasa dışı bahis konusunun takipçisi olacağız

29.08.2019 15:13





"Yasa dışı bahiste Türk ekonomisi açısından ciddi bir kayıp oluşuyor"

"Alanyaspor maçında inşallah taraftarımızla galip geliriz"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Adil Gevrek, "Bizler de kulüpler olarak yasa dışı bahis işinin takipçisi olacağız. Türk ekonomisi açısından da ciddi bir kayıp oluşuyor, bu konuyu da düşünmek lazım. İnşallah hep beraber bu paranın ülkemizde kalabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yasa dışı bahisin Türk ekonomisi açısından ciddi bir kayıba yol açtığını belirten Adil Gevrek, "Baktığınız zaman 40 milyar dolara yakın bir gider var. Bunun Türk futboluna kalması bizim de arzumuz. Bunu biz Kulüpler Birliği olarak gündeme getiriyoruz. Federasyonla da bir araya geleceğiz. Ancak sadece bizim değil devlet tarafının da el atması lazım. Arzumuz bunun Türk futbolunun kaynaklarında kalması. Bizler de kulüpler olarak bu işin takipçisi olacağız. Türk ekonomisi açısından da ciddi bir kayıp oluşuyor bu konuyu da düşünmek lazım. İnşallah hep beraber bu paranın ülkemizde kalabilmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ALANYASPOR MAÇINDA İNŞALLAH TARAFTARIMIZLA GALİP GELİRİZ"

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarların desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gevrek, "Biz sezona erken başladık, Avrupa Ligi elemelerinde 4 maç oynadık. Bunların 2'sini kazanıp 1 beraberlik 1 de mağlubiyet aldık. Bence Yeni Malatyaspor için önemli bir performanstı. Süper Lig'in ilk haftasında da Başakşehir'i 3-0 mağlup ettik. Trabzonspor maçında iyi oynadık ama kaybettik. Önümüzde Alanyaspor maçı var. Alanya da iyi bir takım, güzel bir başlangıç yaptı ama biz de iyi bir takımız. Sahamızda taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. İnşallah taraftarımızla birlikte galip geliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA