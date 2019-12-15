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Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ağırladı.

15.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:23
Adil Gevrek ve Çebi'den dostluk mesajları

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden 'ta Başkan , Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i ağırladı.


Beşiktaş-Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ağırladı. Vodafone Park'ta gerçekleşen buluşma sıcak bir ortamda geçerken, dostluk mesajları verildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatya'dan getirdiği yöresel lezzetlerden oluşan hediyeyi Ahmet Nur Çebi'ye takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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