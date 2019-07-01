Adil Gevrek'ten transfer açıklaması - İSTANBUL

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Paraguaylı futbolcu Victor Ayala ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz'la ilgili transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfının olağan toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Kalecimizi Fabian ile anlaşmaya vardık. Yerli kaleci konusunda da görüşmelerimiz var. Bahsettiğimiz transferlerden birisi de bu. Daha önce de açıkladık, Ayala'yla bir görüşmemiz oldu ve görüşmeler devam ediyor. Bunun dışında birkaç isim daha var. Ahmet Oğuz da bu isimlerden birisi. Ancak önceliğimiz bir stoper ve orta saha. Bizim için belli noktalar çok önemli. Bu transferleri yapmamız gerekiyor. Görüştüğümüz yerli oyuncular da var. Hem hocamızla hem transfer komitemizle yaptığımız istişareler sonucu belirlediğimiz isimler var. Ama dediğim gibi ekonomik anlamda uygun ve takıma katkı sağlayacak isimler almamız gerekiyor."

Sezonu erken açtıklarını ifade eden Gevrek, "Bugün Bolu'da toplandık. Mevcut bir kadromuz var ve şu ana kadar 2 transfer yaptık. 4-5 transfer daha yapmamız gerekiyor. Ekonomi anlamında da kurallara uymamız gerekiyor. Bunun dışında bizim de kulüp olarak koyduğumuz belli kurallar var. Ekonomik anlamda sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Lisanslama adına yapılan bazı kuralları biz zaten uyguluyorduk. Bunları gözeterek transferler yapacağız. Nokta transferler yapmalıyız. Görüştüğümüz isimler var. Belki zamanımız kısıtlı ama yapacağımız transferlerin Malatya'ya katkı sağlayacağı, ekonomi anlamında da dikkat edeceğimiz transfer olmasına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'yla ilgili de Adil Gevrek, "Öncelikle lisanslama ile alakalı konuşmak gerekirse, Fikret Başkan'ın (Orman) da bahsettiği gibi, Kulüpler Birliğinde bizim göreve gelmemizden bu yana bu çalışmalar yapılıyordu. Bana göre doğru bir çalışma. Bir taraftan da banka yapılandırma konusu var. Anadolu kulüplerinin de diğer kulüplerin de transferlerde ayağını yorganına göre uzatması gerekiyor. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin yüzde 90'ı yayıncı kuruluştan geliyor. Bizim transfer konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Türk futbolunda şampiyonluk hedefi koyarken ya da sıralamada iyi bir hedef koyarken, ekonomi anlamında da iyi hedefler koymamız lazım. Biz Malatyaspor olarak bunu yapmaya gayret ediyoruz ama bütün kulüplerimizin bunu birlikte yapması gerekiyor. Bütün kulüplerin istişare yaparak karar alması gerekiyor. Bugün de böyle bir gündü. Lisanslama ve banka yapılandırma konusuyla ilgili genel konuları konuştuk." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir gündemlerinin olmadığının altını çizen Gevrek, "Gündemimiz lisanslama ve yayıncı kuruluşla ilgiliydi. Ayrıca 6222 sayılı yasayla ilgili de bilgilendirme yapıldı." dedi.

Ligin son 5 haftasında teknik direktör olarak takımın başında sahaya çıkan sportif direktörleri Ali Ravcı'nın Yunanistan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını açıklayan Adil Gevrek, "Ali Ravcı bizim için önemli bir değer. Takımın en zor zamanında göreve geldi ve başarılı oldu. Bu durum da yurt dışında takip edilmiş. Bir Yunan takımından teklif geldi. Bunun değerlendirmesini kendisine bıraktık ve şu anda kalma kararı verdi. Bizim için de gurur verici bir durum. 5 yıldır bizimle çalışıyor. Hem bizim hem de onun adına güzel bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA