Adil Gevrek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ile TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

Ziyarette Nihat Özdemir, Adil Gevrek'e A Milli Takım forması takdim etti.

Kaynak: AA