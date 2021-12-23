Adil Gevrek maçın bitmesiyle hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı

Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sahasında oynadığı Yukatel Kayserispor maçının bitmesiyle sarı siyahlı takımın başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek, hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek saha içerisine girerek hakem Hüseyin Göçek'e saldırdı. Göçek'e tepki gösteren Gevrek'i güvenlik güçleri önledi. Saha içerisinde polis ekipleri tarafından korunan hakem Hüseyin Göçek, yaklaşık 20 dakika sahadan çıkamadı.Başkan Adil Gevrek sahadan ayrılmazken, maçın hakemi Hüseyin Göçek beraberindeki yan hakemlerle birlikte saha içerisinden polisler eşliğinde çıkarıldı. Sarı siyahlı taraftarlar ise "Adil istifa", "Yönetim istifa" diyerek tepkilerini gösterdi.